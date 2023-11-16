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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشعر بالأمان في مصر.. مصاب فلسطيني لحظة الوصول لمستشفى العريش

سيدة مصابة
سيدة مصابة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل يوضح أن القناة أجرت مجموعة من اللقاءات مع المصابين من غزة، بعد وصولهم مصر، وقال أحد الشباب أنه تعرض لـ إصابة في الجمجمة، بعد قصف إسرائيلي. 

وقال طفل آخر، :" كنت بشتري خبز من المخبز، وقام العد الإسرائيلي بضرب المخبز، وتعرضت لـ إصابة في البطن، والحوض، وأكد أنه يشعر بالأمان الآن بعد الوصول لـ القاهرة".

كما كشف سيدة مصابة لحظة الوصول لـ معبر رفح للعالج بمصر، أن معظم أفراد أسرتها تعرضوا لـ القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت القناة إنها ستقوم بعرض اللقاءات، ولكن تم عرض أجزاء من اللقاءات.

كشف مراسل "إكسترا نيوز" من مستشفى العريش، تفاصيل استقبال معبر رفح البري، اليوم الخميس، 8 مصابين فلسطينيين من داخل قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مراسل القناة: "وصلت منذ قليل إلى مستشفى العريش حالة من ضمن الحالات لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا ويعاني من كسر نازح في الجمجمة بحسب التقرير المبدئي الذي شُخص له في معبر رفح، بناءً عليه تم تحويله إلي العريش العام، لافتًا إلى أن باقي الحالات تم تحويلها إلي مستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية".

وتابع: "كما أن هناك حالات تم تحويلها إلى مستشفى الرمد في بورسعيد، فضلًا عن حالات أخرى في القاهرة وكانت تعاني من حروق وكسور، ومعظم الحالات التي تأتي إلى مستشفى العريش العام تعاني من حروق وكسور نتيجة استخدام القنابل الفوسفورية".

وأوضح مراسل القناة، أن وزير الصحة أكد، أمس، أن الحالات المستعصية يتم تحويلها على الفور إلى القاهرة، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت خطة ممنهجة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، معتمدين على حوالي 37 مستشفى أعدت لهذا الغرض.
 

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