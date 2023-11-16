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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجازات وتتويجات.. الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة القارية والعالمية

إنجازات وتتويجات
إنجازات وتتويجات .. الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الري

سلطت وزارة الشباب والرياضة الضوء على إنجازات وتتويجات تتوالى يوميا لأبطال منتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية علي المستوي العالمي والقاري، بالإضافة إلي اعتلاء المناصب، وتصدر التصنيفات الدولية بشكل متتالي.


وقال وزير الشباب والرياضة: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية 

وكذلك حوكمة أداء كافة الهيئات الرياضية وفق منظومة علمية تمتلك مؤشرات لقياس الأداء وكذا كافة التفاصيل الخاصة بمختلف اللعبات الرياضية الفردية والجماعية وتدرس بعناية كافة التجارب الدولية والتطور الفني والتقني والرقمي الذى تشهده بشكل دوري


سيطرة الكاراتيه المصري علي التصنيف العالمي، بطل العالم يوسف بدوي يتصدر التصنيف العالمي لوزن 84 كجم، بطل العالم عبد ممدوح يتصدر وزن 75 كجم، طه محمود يتصدر وزن +84 كجم.

سيطرة مصرية على المراكز الاولى للتصنيف العالمي للاسكواش، حيث ظلت نور الشربينى في صدارة التصنيف العالمي، واستمرار تقدم تصنيف أصغر لاعبة في التاريخ تدخل ضمن أفضل ٢٠ عالميًا أمينة عرفي حيث تقدمت للمركز الثامن عشر وتواجد ٩ لاعبات مصريين ضمن افضل ٢٠ عالميًا.


 فوز الاتحاد المصري للسلاح يتوج بجائزة أفضل إنجاز إفريقي، والمقدمة من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية، بعد ترشيح الاتحاد الإفريقي للعبة ل مصر كأفضل إنجاز إفريقي لعام 2023.

الأسطورة فاطمة عمر تُتوج بجائزة أفضل رياضية بارالمبية في جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السابعة.

حبيبة سعد تحتل المركز الخامس في بطولة العالم لرفع الأثقال شباب لوزن -45 كجم بمجموعة 151 كجم ( 69 خطف - 82 كلين ونطر).

منتخب مصر يحصل على خمس ميداليات في بطولة يونيفرس الدولية للكاراتيه المقامة في العاصمة الروسية موسكو بواقع ميداليتين ذهب وميدالية فضة وميداليتين برونز.

شيماء سامي تحرز الميدالية البرونزية لبطولة اليابان الدولية للريشة الطائرة البارالمبية في منافسات الزوجي المختلط والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

البطلة الواعدة فيروز محمد إبراهيم تحقق ثلاث ميداليات ذهبية حققت في بطولة دبى الدولية للجمباز الإيقاعي.

خديجة الحكيم تحرز برونزية بطولة سلوفاكيا الدولية لتنس الطاولة للناشئات.

 ماركو فادى يحرز الميدالية البرونزية لبطولة العالم للشطرنج للهواه في مسقط عمان.

سارة حسنى تحرز الميدالية البرونزية لبطولة الاتحاد الأوربي لسلاح الشيش تحت ١٧ سنة.

إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية
إنجازات وتتويجات الرياضة المصرية

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