تدمير 33 آلية.. خسائر فادحة لقوات الاحتلال خلال يومين

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسامة حمدان ان كتائب القسام دمرت 33 آليّة عسكرية في آخر يومين بغزة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحركة القيادي الحمساوي أسامة حمدان والتي اثني خلاله علي رجال المقاومة في غزة، مؤكدا انهم يلقّنون العدو في الميدان دروساً ستكون عبرةً على مر الزمن، وتحية للمقاومة التي نفذت عملية حاجز الأنفاق اليوم

وقال حمدان : العدو ارتكب جريمة حرب وحشية بهجماته على مجمع الشفاء الطبي ورواية العدو بشأن أدلته المزعومة بمجمع الشفاء سخيفة وهزلية

وأضاف : كتائب القسام تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ48 ساعة الأخيرة، كما لا يعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال

وتابع : رواية العدو بشأن الأسلحة المزعومة بمجمع الشفاء تمثل فضيحة له في كل جوانبها، ونكرر مطالبة المنظمات الدولية بتشكيل لجنة لمراقبة المستشفيات لكشف زيف ادعاءات الاحتلال

واكمل : الإدارة الأمريكية وفرت غطاء كاملا لعمليات القتل وجريمة الحرب التي ينفذها الاحتلال بمجمع الشفاء و هدف الاحتلال من ضرب المستشفيات وقصف المخابز وتدمير المرافق الحيوية هو تهجير شعبنا من أرضه

وزاد : لا نزال ننتظر منذ 6 أيام تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار وإدخال المساعدات

وأتم القيادي في حماس : قوات العدو هي من أدخلت الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء