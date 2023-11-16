مي البحيري: تجنبوا السعي خلف المستخبي وكشف المستور

أكدت الإعلامية “مي البحيري”، أن حدوث موقف ما يعلمنا التفكير بحكمة في تدبر الأمور، معلقة “النور هو من يكشف الحقائق ويزيل الظلام، ولكن في بعض الأحيان يكون السبب في عمى القلوب”.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمه برنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من عدم الكشف عن كل ما يثير الخوف أو الغضب، لأن الله سبحانه وتعالى، لديه حكمة في بعض الأمور التي تم اخفائها على الإنسان.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام ما بينا"، أن البعض ينافق ويكذب، ويغتاب الآخرين، مؤكدة أن السلام الداخلي هو الأهم للإنسان، عند مواجهة المنافقين، الذين يظهرون بأكثر من وجه، "فمتسعوش ورا المستخبي ولا كشف المستور عشان هتتعبوا اوي".

كشف المستور

وأشارت مي البحيري إلى أن من راقب الناس مات هما، ومن فتش عن المستور والحقائق مات قهرا، معلقة “بلاش تستلم لتفكيرك في السعي عن كشف المستور”.