بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. الجماهير تزلزل لقاء مصر وجيبوتي

هتفت الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، هتافات مؤيدة لفلسطين ودعم المقاومة في غزة.

ورددت الجماهير هتافات:" بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

بنحبك يا صلاح

كما استقبلت جماهير منتخب مصر المتواجدة في استاد القاهرة نجم المنتخب العالمي محمد صلاح بحفاوة كبيرة، وذلك خلال لقاء منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

وهتفت الجماهير :"بنحبك .. بنحبك.. بنحبك يا ابو مكة".

منتخبا مصر وجيبوتي يجريان عمليات الإحماء قبل مباراتهما

يجري لاعبي منتخب مصر وجيبوتي عمليات الإحماء قبل المباراة بينهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح



الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر ستكون كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

جاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.

ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

وسيتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل لمجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.