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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: استجابة السيسي لمناشدة طفل من غزة رسالة واضحة على استمرار دعم الأشقاء

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخري مشيرا إلى أنها رسالة تعبر عن إنسانيته وتعاطفه مع الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الأوضاع الصعبة في غزة، وتعبر أيضا عن حرص الرئيس السيسي على إظهار الرحمة والتعاطف مع الأطفال الذين يعانون من الحروب والصراعات في المنطقة، ويشير إلى العلاقة الإنسانية القوية بين مصر وفلسطين في رسالة واضحة للجميع على حرص القيادة السياسية علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له إلى أن مصر تبذل اقصي جهدها منذ بداية الأزمة لدفع كافة الجهود لوقف إطلاق النار، ورفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين والأطفال بقطاع غزة، و تأتي هذه المواقف لتعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية لدى الرئيس السيسي ووضعها على رأس أولوياته في المحافل الدولية المختلفة ودعمها بكافة السبل.

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية :على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه غزة، يظل الرئيس السيسي ملتزما بتوفير الدعم والمساعدة لسكانها، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال إرسال مساعدات إنسانية في عدة مناسبات، لسكان غزة شملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة بالإضافة إلي الجهود المبذولة  للوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في المنطقة، بما في ذلك تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال المشاركة في عدة جهود دبلوماسية وإرساء أسس لحل سياسي عادل وشامل يعيد الأمل والأمان لسكان غزة وجميع الأطراف المعنية.

اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة عملية جراحية

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