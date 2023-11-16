جامعة حلوان: نعمل على إعادة السمات المتميزة لكلياتنا

تعمل جامعة حلوان على تطوير كليات التربية الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضية، للعمل على استعادة دور القطاع الرياضي الذي تهتم به الدولة بصورة كبيرة، والكشف عن الموهوبين الرياضيين وتطوير البنى التحتية، وبناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للكليات الرياضية.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان ذلك التطوير من اجل تحقيق جودة العملية التعليمية وتطوير مواصفات الخريجين، في ظل انتشار المسمى العالمي لأسم "علوم الرياضة"، ووجود عدد من البرامج التي تندرج تحت هذا المسمى كما في التدريب الرياضي، الإدارة الرياضية، التسويق الرياضي، التربية الرياضية للتعليم الدولي والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك التغذية الرياضية.



وأشار إلى أنه يجب دعم القطاع الرياضي لأن جامعة حلوان وكليات التربية الرياضية فيها من أهم ما يميز الجامعة وهي من الكليات الأساسية بها، وهي المساهمة بقدر كبير في انشاء كليات التربية الرياضة على مستوى مصر، لذا يجب الاهتمام بها وإعادة السمات المميزة فيها لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة في تطوير هذا القطاع.

وقد قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة، ورافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تفقدوا صالات الطعام والمطبخ والتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب.

واستمع رئيس جامعة حلوان خلال الجولة إلى آراء وشكاوى الطلاب حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، فالجامعة تضع راحة الطالب وتوفير كافة سبل العيش الكريم له في مقدمة أولوياتها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة لن تألو جهدًا في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية والتربوية بالجامعة، وستواصل إدارة الجامعة بذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الطلاب وتوفير بيئة جامعية آمنة تمكنهم من إكمال تعليمهم بنجاح.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، و خالد زكى مدير عام إدارة المدن الجامعية، و طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

كما استكمل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سلسلة جولاته التفقدية بزيارة كلية التمريض، وكان في استقباله الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض والسادة وكلاء الكلية.

وفي بداية الزيارة، أكد رئيس الجامعة على أهمية وعراقة قطاع التمريض ضمن كليات القطاع الصحي، وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على هذا القطاع، كما أشاد بتطوير برامج الكلية التي عملت على جذب الطلاب الوافدين.

وشدد على ضرورة أن يكون خريج الجامعة متقنًا للغة لكي يجد فرص عمل مناسبة، كما أوضح أنه مع تزايد إقبال الطلاب على الكلية سيتم إتاحة قاعات دراسية أخرى.

وأوصى رئيس جامعة حلوان بنقل معهد التمريض إلى مستشفى بدر ليكون هناك فرص أكبر لتدريب الطلاب.

وأوضح الدكتور قنديل أن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتطوير العملية التعليمية لها انعكاس على دقة ومستوى وانضباط الطلاب، وتلك هي مسؤولية الجامعة من خلال إدارتها.

وناقش أهمية تطوير البحث العلمي بالكلية وجودة البحث العلمي للوصول إلى جودة الطالب وجودة العملية التعليمية من خلال توفير بيئة صالحة وأجهزة ومعامل لدعم كافة متطلبات منظومة البحث العلمي.

وخلال زيارته، قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة والامتحانات والمعامل بالكلية، ووجّه سيادته بالانتهاء من كافة أعمال التطوير بالكلية بأسرع وقت.

رافق الدكتور السيد قنديل خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.