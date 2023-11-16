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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: مصر تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة.. فيديو

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمويل كما أن المعارض تلعب دورًا كبيرًا في الترويج لهذه الصناعات وبالتحديد صنع في مصر وكذلك تقديم الدعم للصناعة والتعليم الفني وتدريب الكوادر البشرية.

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وقال ماجد عبد العظيم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  دمياط توفر العمالة الماهرة وكذلك رقي الصناعة مما يساهم في تصديرها لدول العالم وتحظى بإشادة كبيرة.

 

وأضاف ماجد عبد العظيم:" الدولة المصرية قدمت العديد من التوجيهات في دعم الصناعة، مؤكدًا أن مصر لديها ميزة نسبية في صناعة الأثاث ويوجد لدينا صناعة مميزة بمدينة دمياط"ز

 

وتابع، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تقوم عليها اقتصاديات دول كبرى، مؤكدًا أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي التمويل ولذا الدولة بادرت بتمويل العديد من المشروعات، وكذلك التشريعات والتي قطعت فيها الدولة المصرية شوطًا كبيرًا.

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