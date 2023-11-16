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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. تذليل العقبات لسرعة استكمال المشروعات المشتركة مع هيئة تنمية الصعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى والإستثمار والمنطقة الصناعية بالمحافظة 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .

التنمية

تناول الإجتماع عرض الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافى المعوقات لسرعة إستكمال ونهو تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة من خلال توفير المرافق العامة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها ودخولها الخدمة، والتى من أبرزها إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر، ومشروع الدواجن في بنبان، والمجمعات الحرفية ببلانة والرمادى قبلى .

وخلال الإجتماع قدم محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة، فضلاً عن الدور المتميز والبناء الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى .

ووجه المحافظ مسئولى الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من كافة المهام والتكليفات التى تم التوجيه بها حتى يتسنى البدء فى الخطوات التنفيذية لإستكمال هذه المشروعات ، ونهوها على أكمل وجه .

فيما قدم اللواء شريف صالح شكره لمحافظ أسوان على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد إستثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن ، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لنجنى قريباً ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها .

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جهود

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحات مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية على مستوى مركز إدفو ، وذلك فى تواجد الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمناسبة إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان ، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها .

وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو. .

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