240 طفلا بقرى توشكى والمالكى بنصر النوبة شمال أسوان يستفيدون من مشروع "مشوارى"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة عدد 2 معسكر ضمن برنامج مشروع " مشوارى " داخل مركز شباب قرى توشكى غرب وعرب المالكى التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة .

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .

مشوارى

وقد إستفاد من تنظيم فعاليات المعسكر 240 طفل لطلاب المدارس من الفئة العمرية 10 إلى 14 عام ، وقد حضر الفعاليات عاطف عبد العظيم منسق مساعد لمشروع مشوارى بمديرية الشباب والرياضة، ممثلاً عن المديرية بقيادة ناصر سليم مدير عام المديرية، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وبمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين .

حيث تهدف فعاليات مشروع مشوارى إلى تنمية المهارات الحياتية للأطفال والنشء والشباب من خلال تنوع البرامج التدريبة التى شملت مهارات التفكير الإبداعى، والتفكير الإيجابى ، ومهارات التواصل والعمل في فريق، وتم تدريب النشء من خلال مدربى سفراء برنامج مشوارى على مدار 3 أيام .

هذا وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع السفارة اليمنية ومجلس الأعمال اليمنى .

جهود

حيث لاقى جناح المحافظة إشادة من الحاضرين فى الإفتتاح بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن، ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى، وقد شاركت 3 شركات بمحافظة أسوان فى فعاليات المهرجان وهى لحاء للتجارة والإستثمار الزراعى، وسيد بدر الدين عيسى، وعامر محمد عبدربه، والذين نجحوا فى التمثيل المشرف للمحافظة .

وإستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل، وأيضاً مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات .