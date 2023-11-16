هات الكورة.. لقطة طريفة من صلاح مع لاعب جيبوتي بعد إحرازه سوبر هاتريك|شاهد

في لقطة طريفة من اللاعب الدولى المصري محمد صلاح مع لاعب منتخب جيبوتي عقب انتهاء لقاء المنتخبين في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث قام بمداعبة لاعب الخصم بعد حدوث مشادة بينهما خلال اللقاء.

وبعد قيام اللاعبين بتحية بعضهما البعض طلب محمد صلاح من لاعب جيبوتي الكرة التى كان يحملها ليحتفظ بها عقب تسجيله أربعة أهداف كاملة من أصل سداسية المنتخب في مستهل مشوار المنتخب في التصفيات.

تمكن محمد صلاح من تصدر قائمة هدافي اللاعبين المصريين كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم على مدار تاريخ مصر.

وسجل صلاح رباعية كاملة في لقاء منتخب مصر أمام منتخب جيبوتي ليرفع رصيد أهدافه إلى ١٥ هدفا كأكثر لاعب مصري تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم على مدار تاريخ مصر.

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.



وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.