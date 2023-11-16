رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزعم: نقترب من القضاء على البنية التحتية لحماس

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، إن الاحتلال قريب من القضاء على البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف رئيس الأركان في مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارة إلى قطاع غزة اليوم، إنه يقترب من القضاء على النظام العسكري لحماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأوضح هاليفي : "لدينا بعض اللمسات النهائية التي يتعين علينا إنجازها، لكننا نقترب منها بشكل جيد" مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه في قطاع غزة، طالما تم منحه الإذن بالاستمرار، في المزيد والمزيد من المناطق، وسيقتل قادة ونشطاء حماس ويدمر البنية التحتية.