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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 قبل الفراق اعد النظر فى عيوبك

الجوزاء
الجوزاء

يشتهر أصحاب برج الجوزاء بالازدواجية، يجمعون عدة أحاسيس متضاربة في وقت واحد، ومواليد برج الجوزاء أذكياء يقومون بأعمالهم فى إنجاز تام، يكرهون الروتين والنظام.

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برج الجوزاء فى  حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


يتميز برج الجوزاء بأنه صاحب شخصيتين متناقضتين تماماً ومن الصعب أن تتوقع ردة فعله تجاه أى أمر أو مشكلة، ويتميز بالخيال الخصب وسرعة البديهة والمرح والذكاء والفطنة.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء العالميين مارلين مونرو والفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويقدم  صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء عاطفيا ومهنيا وصحيا وماليا.
حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا
المزاج المتقلب فى العمل سيتسبب لك في الكثير من المشاكل، الفترة المقبلة ستكون سيئة بعض الشيء حاول أن تتحلى بالصبر وتكف عن الشكوى وتعيد النظر فى طريقتك فى العمل .
برج الجوزاء اليوم ماليا
برج الجوزاء اليوم الأمور المالية في الارتفاع ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من الحفاظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك والاستمرارية، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين.
برج الجوزاء اليوم عاطفيا
لا يمكن أن نبحث عن الكمال ونتوقع أن نجد شريك الحياة المثالى تمامًا والخالى من العيوب بشكل كامل دون أن نحاول نحن حتى أن نكون أشخاصًا جيدين، حاول أن تعيد النظر فى عيوبك قبل أن تشكو رفض الآخر لك.
برج الجوزاء اليوم صحيا
تفكيرك الدائم بأنك الضحية والمشاعر السلبية التى تحاصر نفسك بها تجعل مستويات التوتر تزداد ومتاعبك الجسدية المتعلقة بالصحة النفسية تتفاقم. انظر للحياة بشكل إيجابى
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة
لا تتخل عن ذكائك فى التعامل مع الأخرين ولكن لا تتعامل معهم بتعالٍ، وأعد النظر فى استراتيجيتك فى التعامل مع الأخرين وحاول أن تتخلى عن طريقتك المعتادة فى الهروب من المشكلات بدلاً من مواجهتها .

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الجوزاء اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الجوزاء ، القوس
أقل الأبراج توافق اليوم : برج العذراء والحوت

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