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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدى..حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 ابتعد عن ما يعكر مزاجك

برج الجدي
برج الجدي

مولود برج الجدى من الأبراج التي تتميز بالاستقلالية التامة تعتمد على نفسها في كافة الأمور الحياتية، لديه فكر مميز في إدارة شئونه حياته، يحب العمل بحماس وجدية شاطر في إنجاز المهام بالطرق مختلفة وبسيطة.

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


مولد برج الجدى محب للعائلة جدًا ويفضل العيش وسط الجماعة، يحب التعامل بالأصول والعادات والتقاليد المعترف بها في بيئته، كما أنه إنسان مفكر ولديه رؤيه.


مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الرئيس الراحل أنور السادات، ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا
عليك بالأهتمام بعملك الفترة القادمة أكثر، الكثير يحمل خلفية متميزة عن دعمك للعمل وتعاونك في انتاجيته، لا تخذلهم ولا تخذل نفسك وتقدم للأمام كعادتك.


حظك اليوم برج الجدي ماليا
برج الجدي اليوم كن على دراية بعادات الإنفاق ، من السهل أن تنشغل باللحظة وتفرط في الإنفاق ، لكن من المهم الحفاظ على الاستقرار المالي ، التزم بالميزانية وتأكد من التوفير حيث يمكنك ذلك ، لا تتحمل أي مخاطر مالية لا يمكنك تحملها.


برج الجدى اليوم عاطفيا
مهما كانت أحداث الحياة صعبه هناك أشد منها صعوبة هي" الوحدة" حاول أن تتشارك مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل أحداث حياتهم تواصل معهم، الوقت الذى تقضيه بمفردك سرهقك ويزيد من حزنك بسبب تفكيرك المستمر.


برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى
هناك بعض الأوهام التي تشعر بها وتدور في ذهنك، تحقق منها قبل أن تؤثر عليك نفسيًا، وابتعد عن ما يعكر مزاجك ويوترك الصحة النفسية هامة للغاية .

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
ابتعد عن السلبية والحزن وكن متفائل، وهذا تحتاج منك الكثير من الهدوء والابتعاد عن العصبية، أنت لديك المقدرة على تنفيذ ذلك بسهولة ويسر، أنت تستطيع الكثير من تغير نفسك.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: رمادي
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج الجدى
الأكثر توافق اليوم: السرطان ، الجدي
التوافق العادل: الجوزاء ، الأسد ، القوس ، الدلو
الأقل توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان
 

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