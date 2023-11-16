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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الإسكندرية تنظم ندوات حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، سلسلة من الندوات بمراكز شباب (فلسطين - العامريه -  الجرائر - حارس- احمد عرابي- المسيري - برج العرب الجديد - ابيس١٠) لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

مؤتمر لأمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الإسكندرية لتأييد السيسي بالاتخابات


وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  (مصر تنتخب ٢٠٢٤ ) هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية وأن المشاركه  في الانتخابات  تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

تناولت الندوات مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات الرئاسية في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي خلال السنوات المقبلة.

وشهدت هذه الندوات تواجد من كافة الفئات العمرية من نشء وشباب ورواد وفتاة ومرأة، حيث تم التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات، والادلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم لاظهار مصر بمظهر مشرف أمام العالم يعبر عن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر.

جدير بالذكر أن الدكتورة صفاء الشريف وجهت اثناء اجتماعها الاسبوعي بعقد ندوات أيام الخميس والجمعة والسبت بجميع مراكز الشباب للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية وذلك حتي يوم الصمت الانتخابي داخل البلاد والمقرر يوم ٨ ديسمبر.

 

الاسكندرية الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية المقبلة الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة المشاركة السياسية

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