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الإشراف العام
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أستاذ إعلام: الموقف الغربي تغير بعد الصور الفاضحة للعدوان الإسرائيلي في غزة

الدكتور محمد شومان
الدكتور محمد شومان

قال الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن الإعلام الغربي شهد بعض التغييرات الواضحة، ليس تحول كامل وإنما تغير نتيجة حرب الصور والفرديات التي تحدث داخل قطاع غزة، إذ أن الصور الفاضحة لعدوانية إسرائيل ومحاولتها للإبادة الجماعية في قطاع غزة جعلت هناك تغير واضح في موقف الإعلام الغربي. 

أستاذ إعلام يتحدث عن موقف الإعلام الغربي 

وأضاف "شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الخميس، أن الإعلام الغربي كان متحيز بشكل واضح وقوي على التغطيات الإعلامية والغربية، وكان هناك تصديق عاجل للسردية الإسرائيلية، ولكن حدث تحولات وتغيرات واضحة نتيجة هول ما قامت به إسرائيل من رد فعل حول ما تعرضت له، إذ أن هناك جرائم حرب واضحة، وإبادة جماعية وتفجيرات جماعية داخل قطاع غزة. 

وتابع عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، أنه كان هناك تطور واضح في الموقف والسماح لبعض الأصوات الإعلامية الغربية بنقل الحقائق، وفي ضوء التطور الإيجابي يجب التوقف عند دور وسائل التواصل الاجتماعي والتي لعبت دور كبير فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة.

واستكمل، أنه كان هناك تحول واضح للأجيال الشابة في أوروبا وبريطانيا وما إلى ذلك، بعد ما رأت ما يحدث في قطاع غزة، وكان هناك تغيرات واضحة، وأدت تلك التغيرات إلى تحرك الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا في حق الفلسطينيين في البقاء، وفي أن يظلوا في وطنهم ويدافعوا عنهم، وكان هناك دعوات قوية وصريحة لوقف القصف العشوائي لأحياء غزة.

الإعلام الغربى موقف الإعلام الغربي ضياء رشوان برنامج مصر جديدة قناة etc

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