تعرف على تشكيل مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم ٢٨٠٥ لعام ٢٠٢٣ الخاص بتشكيل مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية والذى ضم فى تشكيله وزير ومحافظ سابقان.



حيث شمل تشكيل مجلس الأمناء كلا من الدكتور السيد أحمد عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالى الأسبق والدكتور كمال جاد شاروبيم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة قناة السويس ومحافظ الدقهلية السابق .

كذلك الدكتور محمد سويلم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق والدكتورة ماجدة نصر الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق .

كما ضم التشكيل أيضا الدكتور أشرف محمد سويلم الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق والدكتور عمرو على سرحان الأستاذ المتفرغ بكلية طب المنصورة وعميدها الاسبق والدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم الأستاذ المتفرغ بكلية آداب المنصورة وعميدها الأسبق و الدكتور حمدى أحمد أحمد الميقاتى الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المنصورة وعميدها الأسبق .

كما شمل التشكيل كلا من الدكتور أسامه حمدى محمد ناصر سالم أستاذ الباطنه والسكر لجامعة هارفارد الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية و اللواء هشام الحصرى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة والأمن المائى و محافظ الدقهلية بصفته وممثل عن الحكومه .