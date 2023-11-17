سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفديو جديد له خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية.

ظهر محمد رمضان في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدى بنطلون باللون الأبيض و نسق معه قميص بنفس اللون ولكنه كان مرصع بحبيات الكريستال الملفتة.

وحمل قميص محمد رمضان في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وبلغ سعر التصميم ما يقرب من 115 ألف جني مصري مما أثار الدهشة بين متابعيه.

أكمل محمد رمضان إطلالتها بنظارة شمس غير تقليدية، من ماركة Balenciaga،وبلغ ثمنها 685 دولار، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.

محمد رمضان

محمد رمضان