القاهرة الإخبارية: 18 شهيدا في قصف للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات بـ غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يوضح، أن هناك 18 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات بغزة.

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جنين بالضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الإصابات الثلاث نقلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء مستشفى ابن سيناء في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.