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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: إزالة أي معوقات أمام تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بدمياط

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف الانتهاء من إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار والمواطنين خاصة مع وجود ميناء دمياط مما يساهم في تعزيز قيمة المجزر الجديد الاقتصادية وتنفيذ المجزر ليعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي ٢٠٠٠ فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، حيث يتضمن  المشروع حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير ومن المقرر أن يخدم المجزر محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها .

كما اختتم وزير التنمية المحلية اللقاء مع محافظ دمياط  بمتابعة موقف تنفيذ بعض المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وجهود المحافظة لإزالة أي معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ في كافة القطاعات المختلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة متابعة كافة المشروعات  المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لاستفادة مواطني دمياط من تلك المشروعات.

هشام امنة التنمية المحلية محافظ دمياط إنشاء مجزر دمياط

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