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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوارع كفر الشيخ تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

الأمطار
الأمطار

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "شوارع كفر الشيخ تغرق في مياه الأمطار بعد هطولها بغزارة".

وظهر في التقرير تجمع لـ مياه الأمطار بالشوارع، وأن هناك أمطار بالمحافظة، وأن البلاد تتأثر بـ تقلبات جوية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة:

القاهرة 27 19
6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبورماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بنى سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19

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