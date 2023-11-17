عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية بدءآ من شارع الملك فيصل وحتي كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري والجاري تنفيذه بطول ٢.٥ كم وذلك في  إطار خطة الدولة بتطوير ورفع كفاءة العديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية. 


وعاين محافظ الجيزة خلال جولته المواقف الحضارية وساحات الانتظار والتي تم إنشاؤها أعلي المنطقة المغطاه علي مساحة ٦٥٠ م وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال علي أرض الواقع ، لافتا أن المواقف  ستساهم في أحداث طفرة تنموية وانطلاقة حضارية من خلال القضاء على المواقف العشوائية وتخدم حركة تنقل المواطنين المقيمين بالمنطقة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .
كما عاين محافظ الجيزة مجمع الخدمات الحضاري والمقام علي مساحة ٨٧٠م ويضم عدد ٢٠ بارتيشن لمطاعم ومحال تجارية حضارية ونقاط خدمية للقاطنين بالمنطقة ، إلي جانب توفير أماكن للجلوس ودورات مياه حضارية  وساحة إنتظار تستوعب حوالي ٢٠٠ سيارة لخدمة المترددين عليها .
ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة الإلتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها مع تخصيص أماكن انتظار أسفل الطريق الدائري لخدمة قاطني المنطقة ، بالإضافة إلي سرعة الأنتهاء من توصيل المرافق العامة للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن .


وشدد محافظ الجيزة علي الشركة المسئولة عن أعمال رصف وتطوير الطريق الموازي ترعة المريوطية بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلف بها و بالمواصفات والمعايير الفنية وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
 

كما وجه مديرية الطرق بضرورة مراعاة أماكن الدورنات عند تطوير طريق الخدمة للتيسير علي قائدي المركبات عند عبور كباري الشيشيني وفلفلة الموجودة أعلي ترعة محور المريوطية .


كما شدد محافظ الجيزة علي مسئولي شركة الكهرباء مهلة علي سرعة الإنتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية بالقطاعات الجاري تطويرها حتي يتسني للشركات المنفذة إنجاز الأعمال المكلفين بها طبقا للجدول الزمني المحدد .
كما شدد المحافظ علي سرعة رفع نواتج مخلفات الرتش الموجودة بمواقع الأعمال اول بأول حتي لا تتسبب في اعاقة الحركة المرورية بالمنطقة .
وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي أراء ومقترحات عدد المواطنين من قاطني المنطقة في أعمال التطوير الجارية ، وأشادوا بالنقلة النوعية والحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل . 
رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل .

IMG-20231117-WA0033
IMG-20231117-WA0033
IMG-20231117-WA0032
IMG-20231117-WA0032
IMG-20231117-WA0013
IMG-20231117-WA0013
IMG-20231117-WA0012
IMG-20231117-WA0012
IMG-20231117-WA0022
IMG-20231117-WA0022
IMG-20231117-WA0014
IMG-20231117-WA0014
IMG-20231117-WA0016
IMG-20231117-WA0016
IMG-20231117-WA0015
IMG-20231117-WA0015
IMG-20231117-WA0024
IMG-20231117-WA0024
IMG-20231117-WA0017
IMG-20231117-WA0017
IMG-20231117-WA0021
IMG-20231117-WA0021
IMG-20231117-WA0019
IMG-20231117-WA0019
IMG-20231117-WA0018
IMG-20231117-WA0018
IMG-20231117-WA0020
IMG-20231117-WA0020
IMG-20231117-WA0023
IMG-20231117-WA0023
IMG-20231117-WA0025
IMG-20231117-WA0025
IMG-20231117-WA0029
IMG-20231117-WA0029
IMG-20231117-WA0026
IMG-20231117-WA0026
أحمد راشد محافظ الجيزة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التصميمات الهندسية الطريق الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواقف العشوائية تطوير ترعة المريوطية حركة تنقل المواطنين حركة المرور رصف وتطوير الطريق ساحات الانتظار شارع الملك فيصل شركة الكهرباء طريق الدائرى كابلات الكهرباء للمتحف المصري الكبير متحف المصرى الكبير مخلفات الرتش والمناطق الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

موضوعات متعلقة

بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوة إرشادية في الوراق

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمرحلة الثانوية

محافظ الجيزة يعاين مسارات العمل بمحور عمرو بن العاص باتجاه فيصل

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة أبو النمرس

مجلس اقتصادى واجتماعى لدعم الاستثمار ومتابعة خطط العمل بمحافظة الجيزة

محافظة الجيزة تشن حملات لرفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل

بعد شكوى المواطنين.. محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان عقار

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بمدينة الحوامدية|شاهد

ترشيحاتنا

بعد تعليمات جوزيه.. حسام عاشور يكشف ما قاله له شيكابالا قبل مباراة القمة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

إمام مسجد الحسين: اليأس لا يعرف طريقا إلى قلب أو عقل المؤمن

خطيب الحسين: لولا الأمل في نفس السيدة هاجر لما كانت مكة المكرمة

أماكن وأرقام جلوس امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

وزير الأوقاف: إن كنت مريضًا لا تيأس فمن شفى أيوب قادر على شفاءك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ