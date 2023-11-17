أستاذ تخطيط: البنية التحتية بغزة تعرضت للتدمير وتحتاج 6 أشهر لإعادة الإعمار

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن ما حدث في غزة، أسوأ مما نتخيل، إذ دُمِّرَت الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 75%، والبنية الأساسية، ومنها الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والغاز.

وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، أن إسرائيل دمرت كل المراكز الخدمية، ولا بد من إعادة إعمار البنية الأساسية أولا ثم الوحدات السكينة، الأمر الذي سيستغرق وقتًا طويلًا.



وتابع «فرج» بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة هذه المرة بوحشية شديدة، وله تأثير مدمر على الوحدات السكنية والطرق، وإعادة الإعمار لن تقل عن 6 أشهر، في حال توافر التمويل والعمال.

