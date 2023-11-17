شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

انفعلت الفنانة مها أحمد، بشكل مفاجئ على متابعيها خلال بث مباشر على تيك توك، الأمر الذي جعل الفيديو ينتشر بشكل أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

مها احمد

مها أحمد تسب متابعيها

ووجهت مها أحمد، رسالة قاسية لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفة منتقديها بـ الخدامات، وقالت: يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة.

الجمهور يرد على مها أحمد

وطلبت مها أحمد خلال بث مباشر من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات بعد سيل من الشتائم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.

مها أحمد تتضامن مع الشعب الفلسطيني

وعلى جانب آخر، تضامنت مها أحمد مع الشعب الفلسطيني مؤخرًا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بـ انستجرام، وكتبت قائلة: لما الطين يروح إيه اللي فاضل.. فلسطين عربية.

كما أعربت مها أحمد تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية سيناء من الكيان الصهيوني، وكتبت عبر انستجرام قائلة: أنا المواطنة مها أحمد محمد السيد أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: أولا- حماية أرض مصر من المخاطر مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا. ثانيا- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكريه. ثالثا- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب. رابعا- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

مها احمد

مها أحمد ليست الأولى

ولا سيما أن الفنان فادي خفاجة قام أيضًا بسب متابعيه من خلال لايف عبر تطبيق تيك توك منذ عدة أشهر تقريبًا.

القصة الكاملة لانهيار فادي خفاجة

حيث تحسر فادي خفاجة على حياته في الفترة الحالية، بسبب قلة عمله في مجال التمثيل، مما جعله ذلك يضطر إلى فتح لايفات عبر تيك توك لكسب الهداية والمال من المتابعين، برغم من أنه خريج معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدًا.

وأثناء البث المباشر خرج فادي خفاجة بألفاظ نابية للمتابعين ولإدارة تيك توك، وعندما حاول أحد أشقائه إقناعه بقفل البث المباشر، سبه هو الأخر، وقال له: "أنت أخويا نفعتني بايه دا أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك".

رد فادي خفاجة على الهجوم الذي تعرض له

وبعد ذلك البث المباشر تعرض فادي خفاجة لموجة كبيرة من الانتقادات والهجوم، وحرص التعليق عليها في بث أخر، قائلًا: مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.

وتابع: أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري، مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.