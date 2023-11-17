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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: وجود حماس داخل مجمع الشفاء كذبة إسرائيلية لا تصلح للتسويق

غزة
غزة

قال اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إنّ قوات الاحتلال تدعي أنها وجدت المزيد من مخارج الأنفاق داخل مجمع الشفاء الذي هو عبارة عن 3 أو 4 مستشفيات وهو أكبر مجمع طبي في غزة، مشددًا على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا، كما أنه كذبة لا تصلح للتسويق.

وأضاف في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ المجمع به أعداد كبيرة من المرضى والمدنيين الذين يهجرون من الشمال للجنوب، مشددًا على أن دولة الاحتلال مصرة على ترحيل الفلسطيين إلى الجنوب وهو ما يدفعها إلى المباني المختلفة مثل المسشتفيات حتى يكون لديها رواية تصلح للتصديق وهي أن حماس مختبئة داخل هذه المباني.

وتابع، أنّ العدو اقتحم مجمع الشفاء من أجل الاستمرار في تنفيذ مخططه بتهجير الأهالي وتفريغ الجزء الشمالي من قطاع غزة، مشددًا على أن وجود عناصر من المقاومة داخل مجمع الشفاء كذبة تكشف نفسها وغير قابلة للتصديق.

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