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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشيع جثامين ثلاثة شباب لقوا مصرعهم فى حادث مروري بالدقهلية

فقيد الشباب
فقيد الشباب

شيع اهالى قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين جثامين ثلاثة شباب لقوا مصرعهم اثر حادث تصادم على الطريق السريع شربين_ دمياط.

وساد الحزن القرية والقرى المجاورة اثر ورد الخبر اليهم واكتظ مسجد المليجى بالقرية من الداخل والخارج بالمشيعين الذين ادوا صلاة الجنازه على هؤلاء الشباب.

وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اليم علي الطريق السريع  مقابل قريه بنيامين حيث اصطدمت  دراجه بخاريه بعمود كهرباء علي الطريق .

انتقل ضباط مباحث شربين الى مكان الحادث وتبين مصرع كلا من  معاذ السعيد الجنايني ١٩ عاما "  رأس الخليج" ويوسف احمد محمد القللي ١٦عاما من نفس القريه ، محمد رضا بشير حواس ١٩عاما من نفس القريه ايضا.
  تم نقل الجثث الثلاث الى داخل مشرحة مستشفى شربين المركزي.
تم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة.

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