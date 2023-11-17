وعود كاذبة.. قرار من حكومة الاحتلال يهدد مستقبل طلاب الطب الإسرائيليين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال طلبت من عمداء كليات الطب الاستعداد لدمج الطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون الطب في الخارج والذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية خلال الحرب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن حوالي 200 من طلاب الطب معرضون لخطر التخلف عن برامجهم لأن سنواتهم الأكاديمية في الخارج مازالت جارية بالفعل.

ومع تأجيل بداية العام في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية حتى أواخر ديسمبر على الأقل، تعتقد الوزارة أنه سيكون من الممكن تولي هؤلاء الطلاب بالإعداد المناسب من حيث الأكاديميين والبنية التحتية وأعضاء هيئة التدريس.

عرضت الوزارة مساعدة الجامعات على إجراء هذه التعديلات والعمل مع المستشفيات لترتيب جميع المواضع السريرية اللازمة للطلاب.

وقال وزير الصحة الاسرائيلي، أوريل بوسو:"نعد طلاب الطب الذين يخدمون الآن في الخطوط الأمامية بأن إسرائيل لن تتركهم".

وأضاف: "سنعمل بكل طريقة ممكنة لتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أنفسهم بعد الحرب لإظهار تقديرنا لهم وكجزء من الجهد الوطني".

كما قال المدير العام لوزارة الصحة، موشر بار سيمان توف، إن "إسرائيل عليها واجب أخلاقي تجاه طلاب الطب الذين تلقوا الاستدعاءات العسكرية واستجابوا لها، وأن دمجهم في كليات الطب الإسرائيلية سيكون جزءا من جهد مستمر لزيادة الأماكن في جامعات البلاد لأولئك الذين يرغبون في متابعة الدراسات الطبية".

وتطلب وزارة الصحة من طلاب الطب من الخارج الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب ملء استبيان حتى تتمكن من التخطيط وفقا لذلك.