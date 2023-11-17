عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وعود كاذبة.. قرار من حكومة الاحتلال يهدد مستقبل طلاب الطب الإسرائيليين

حكومة الاحتلال تهدد
حكومة الاحتلال تهدد مستقبل مئات طلاب الطب الاسرائيليين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال طلبت من عمداء كليات الطب الاستعداد لدمج الطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون الطب في الخارج والذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية خلال الحرب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن حوالي 200 من طلاب الطب معرضون لخطر التخلف عن برامجهم لأن سنواتهم الأكاديمية في الخارج مازالت جارية بالفعل.

ومع تأجيل بداية العام في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية حتى أواخر ديسمبر على الأقل، تعتقد الوزارة أنه سيكون من الممكن تولي هؤلاء الطلاب بالإعداد المناسب من حيث الأكاديميين والبنية التحتية وأعضاء هيئة التدريس.

عرضت الوزارة مساعدة الجامعات على إجراء هذه التعديلات والعمل مع المستشفيات لترتيب جميع المواضع السريرية اللازمة للطلاب.

وقال وزير الصحة الاسرائيلي، أوريل بوسو:"نعد طلاب الطب الذين يخدمون الآن في الخطوط الأمامية بأن إسرائيل لن تتركهم".

وأضاف: "سنعمل بكل طريقة ممكنة لتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أنفسهم بعد الحرب لإظهار تقديرنا لهم وكجزء من الجهد الوطني".

كما قال المدير العام لوزارة الصحة، موشر بار سيمان توف، إن "إسرائيل عليها واجب أخلاقي تجاه طلاب الطب الذين تلقوا الاستدعاءات العسكرية واستجابوا لها، وأن دمجهم في كليات الطب الإسرائيلية سيكون جزءا من جهد مستمر لزيادة الأماكن في جامعات البلاد لأولئك الذين يرغبون في متابعة الدراسات الطبية".

وتطلب وزارة الصحة من طلاب الطب من الخارج الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب ملء استبيان حتى تتمكن من التخطيط وفقا لذلك.

البنية التحتية إسرائيل حكومة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

تنسيق الجامعات 2023| "حلوان": مستعدون لاستقبال الطلاب بالعام الجديد.. وهذه أوراق التقديم والتسكين بالمدن

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بجامعة طنطا.. 2 سبتمبر

تعرف عليها.. جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة المُتقدمين لـ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

المنصورة تشارك في معرض الجامعات المصرية بالعاصمة الأردنية عمان

ترشيحاتنا

الحلم يقترب.. اتفاق حكومي مع شركة عالمية لتصنيع السيارات في مصر

الإفتاء: لا يجوز إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد غيره

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود

رد غير متوقع من أحمد سليمان علي انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ