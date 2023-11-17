المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع البياض الإسرائيلي

ذكرت قناة الميادين أن عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت موقع البياض الإسرائيلي في الأراضي المحتلة المقابل لبلدة بليدا اللبنانية الحدودية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً إسرائيلياً بالقرب من ثكنة "راميم" بالأسلحة المناسبة ‏وتحقق فيه إصابات مباشرة بجانب تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج

وشوهد انبعاث دخان من موقع الجرداح الإسرائيلي بعد سماع صوت انفجار في الجنوب



وقصفت المقاومة الإسلامية موقع المالكية للاحتلال الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه



وتم إطلاق صلية صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه مواقع الاحتلال في الجليل الغربي

