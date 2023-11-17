عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع البياض الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين أن عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت موقع البياض الإسرائيلي في الأراضي المحتلة المقابل لبلدة بليدا اللبنانية الحدودية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً إسرائيلياً بالقرب من ثكنة "راميم" بالأسلحة المناسبة ‏وتحقق فيه إصابات مباشرة بجانب تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج

وشوهد انبعاث دخان من موقع الجرداح الإسرائيلي بعد سماع صوت انفجار في الجنوب


وقصفت المقاومة الإسلامية موقع المالكية للاحتلال الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه


وتم إطلاق صلية صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه مواقع الاحتلال في الجليل الغربي
 

قناة الميادين المقاومة الإسلامية لبنان موقع البياض الإسرائيلي الأراضي المحتلة ثكنة راميم موقع الجرداح الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

الحلم يقترب.. اتفاق حكومي مع شركة عالمية لتصنيع السيارات في مصر

الإفتاء: لا يجوز إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد غيره

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود

رد غير متوقع من أحمد سليمان علي انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ