عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: يوجد أطفال لم تأكل منذ أيام والشتاء مقبل

محمد اشتية
محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه يعلم أن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لم يمر بشكل كامل على ما يحدث في غزة، ولكن هناك 33 ألف من الجرحى وهناك 10 آلاف قتلى من الأطفال، وهناك منازل كثيرة تم تدميرها، وهناك إجبار لـ أهالي غزة على التهجير، وترك المنازل.


ولفت إلي أن هناك انقطاع لـ الكهرباء، وهناك شرايين دون دماء، وهناك 1500 طفل مفقودين، وأنه بالتأكيد هم أسفل المباني التي تعرضت للضرب من قبل إسرائيل.


وقدم الشكر لـ جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على شجاعته، وطالبه بأن يعود المواطنين لـ الأراضي الخاصة بهم.


وتابع أن المواطنين في فلسطين يريدون السلام، ولا يريدون غير السلام، وأنه يطالب بوقف فوري لـ إطلاق النار، وتوفير الغذاء، فهناك أطفال لا يأكلون منذ أيام، ولا يجدون المياه للشرب.


وأوضح أن الشتاء على الأبواب، والمواطنين ستنام دون حماية، ولذلك نطالب بوقف ما يحدث.
 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بسبب الأسعار.. مفاجأة غير سعيدة لسوق السجائر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

إجراء رادع لمنع البناء على الأراضي الزراعية

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. 140 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين بحي الزيتون

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن

الصحة العالمية: نحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات

الصحة العالمية: مصر تقوم بدور فعال في تجهيز مستشفياتها لاستقبال مصابي غزة

إجراء رادع لمنع البناء على الأراضي الزراعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ