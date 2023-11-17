رئيس الوزراء الفلسطيني: يوجد أطفال لم تأكل منذ أيام والشتاء مقبل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه يعلم أن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لم يمر بشكل كامل على ما يحدث في غزة، ولكن هناك 33 ألف من الجرحى وهناك 10 آلاف قتلى من الأطفال، وهناك منازل كثيرة تم تدميرها، وهناك إجبار لـ أهالي غزة على التهجير، وترك المنازل.



ولفت إلي أن هناك انقطاع لـ الكهرباء، وهناك شرايين دون دماء، وهناك 1500 طفل مفقودين، وأنه بالتأكيد هم أسفل المباني التي تعرضت للضرب من قبل إسرائيل.



وقدم الشكر لـ جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على شجاعته، وطالبه بأن يعود المواطنين لـ الأراضي الخاصة بهم.



وتابع أن المواطنين في فلسطين يريدون السلام، ولا يريدون غير السلام، وأنه يطالب بوقف فوري لـ إطلاق النار، وتوفير الغذاء، فهناك أطفال لا يأكلون منذ أيام، ولا يجدون المياه للشرب.



وأوضح أن الشتاء على الأبواب، والمواطنين ستنام دون حماية، ولذلك نطالب بوقف ما يحدث.

