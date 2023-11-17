انطلاق معرض«إنتاج» الصناعي في بني سويف بمشاركة كبري المصانع المحلية 4 فبراير

تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الصناعي اﻷول للمناطق الصناعية (إنتاج)، في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل في محافظة بني سويف بمشاركة كبرى المصانع المحلية، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتحقيق التنمية المنشودة في صعيد مصر.

وقال« أحمس حسن» رئيس الجهة المنظمة للمعرض، إنه من المستهدف حضور كبري الشركات والمصانع المحلية من مختلف القطاعات الصناعية بمعرض «إنتاج »الذي يقام على مساحة 10 الآف متر مربع، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على محافظة بني سويف لإستضافة المعرض لعدة أسباب أبرزها تلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته الكريمة للمحافظة والتي أكد خلالها ضرورة العمل على تشجيع الصناعة المحلية ودعمها لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.



وأضاف حسن أن إقامة المعرض في بني سويف أيضاً يرجع لوجود منطقتين صناعيتين بالمحافظة وهما كوم أبو راضي وبياض العرب وبهما أبرز القطاعات الصناعية على رأسها الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، البلاستيكية، الزراعية، التشييد والبناء، التعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الحديثة.

وأوضح أن الهدف من إقامة المعرض والمؤتمر الصناعي للمناطق الصناعية (إنتاج) يأتي انطلاقاً من الوعي الذاتي بأهمية الصناعة الوطنية ودورها القوي في تحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة للحد من فاتورة الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية بما يدعم خطة الدولة المصرية التي تسعى للحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.



وأكد أحمس حسن أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر صناعي لمناقشة سبل وآفاق تحديث الصناعة ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما سيتم مناقشة وعرض دور المؤسسات المختلفة في تمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لعرض خارطة طريق لتحقيق التنمية المنشودة في الصناعة المصرية وعرض حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها.

وأضاف حسن أن إقامة مثل هذه الفعاليات والأحداث القوية في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق التنمية في هذه الوجه القبلي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بها، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمام الصناعة المصرية حاليا للتوسع في الصعيد وزيادة مبيعاتها في ظل حملات تشجيع المنتج المحلي

الصناعة المصرية قوية

وأضاف أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصناعة والتصدير الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية.

وأشار إلى أنه إيماناً من شركة «كيميت» بأهمية الصناعة فأنها ستسعى خلال السنوات المقبلة في إقامة المعرض في عدة مناطق صناعية على مستوى الجمهورية لتشجيع المصانع بهذه المناطق على استكمال مسيرتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وشدد حسن على أهمية المعارض في تسويق منتجات المصانع وزيادة مبيعاتها في السوق المحلية وإبراز آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر.