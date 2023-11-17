عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق معرض«إنتاج» الصناعي في بني سويف بمشاركة كبري المصانع المحلية 4 فبراير

صناعات محلية
صناعات محلية

تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الصناعي اﻷول للمناطق الصناعية (إنتاج)، في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل في محافظة بني سويف بمشاركة كبرى المصانع المحلية، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتحقيق التنمية المنشودة في صعيد مصر.

وقال« أحمس حسن» رئيس الجهة المنظمة للمعرض، إنه من المستهدف حضور كبري الشركات والمصانع المحلية من مختلف القطاعات الصناعية بمعرض «إنتاج »الذي يقام على مساحة 10 الآف متر مربع، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على محافظة بني سويف لإستضافة المعرض لعدة أسباب أبرزها تلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته الكريمة للمحافظة والتي أكد خلالها ضرورة العمل على تشجيع الصناعة المحلية ودعمها لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.


وأضاف حسن أن إقامة المعرض في بني سويف أيضاً يرجع لوجود منطقتين صناعيتين بالمحافظة وهما كوم أبو راضي وبياض العرب وبهما أبرز القطاعات الصناعية على رأسها الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، البلاستيكية، الزراعية، التشييد والبناء، التعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الحديثة.

وأوضح أن الهدف من إقامة المعرض والمؤتمر الصناعي للمناطق الصناعية (إنتاج)  يأتي انطلاقاً من الوعي الذاتي بأهمية الصناعة الوطنية ودورها القوي في تحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة للحد من فاتورة الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية بما يدعم خطة الدولة المصرية التي تسعى للحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً. 
 

txt

وزير الصناعة: نسعى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومينسك

txt

ماري بشارة: ارتقاء كبير في جودة الصناعة وفرص قوية لزيادة صادرات الملابس

وأكد أحمس حسن أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر صناعي لمناقشة سبل وآفاق تحديث الصناعة ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما سيتم مناقشة وعرض دور المؤسسات المختلفة في تمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لعرض خارطة طريق لتحقيق التنمية المنشودة في الصناعة المصرية وعرض حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها.

وأضاف حسن أن إقامة مثل هذه الفعاليات والأحداث القوية في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق التنمية في هذه الوجه القبلي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بها، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمام الصناعة المصرية حاليا للتوسع في الصعيد وزيادة مبيعاتها في ظل حملات تشجيع المنتج المحلي

الصناعة المصرية قوية

وأضاف أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصناعة والتصدير الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية.

وأشار إلى أنه إيماناً من شركة «كيميت» بأهمية الصناعة فأنها ستسعى خلال السنوات المقبلة في إقامة المعرض في عدة مناطق صناعية على مستوى الجمهورية لتشجيع المصانع بهذه المناطق على استكمال مسيرتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وشدد حسن على أهمية المعارض في تسويق منتجات المصانع وزيادة مبيعاتها في السوق المحلية وإبراز آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر.

بني سويف صعيد مصر المنتج المحلي المعرض الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر يطالب المسلمين في بقاع الأرض بمواصلة الدعاء نصرة الفلسطينيين

مدبولي: القصف الإسرائيلي غير المسبوق بغزة يعكس قصور النظام الدولي

السفارة الأمريكية بالقاهرة توجه رسالة للسفيرة الجديدة هيرو مصطفى

التعليم في أسبوع|تكريم تلميذ عبقري دخل الكلية بالابتدائية.. واستعدادات لتطوير الثانوية العامة

أوقفوا هذا التهور.. معارض اسرائيلي يهاجم قرار إدخال الوقود إلى غزة

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يحرج أصالة بسبب فستانها في الرياض.. سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نسرين إمام.. شاهد

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ