نتنياهو يجتمع بحكومة الاحتلال غدا بعد خلافات مجلس الحرب وانتقادات سموتريتش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو يجتمع بالحكومة الموسعة غدا بعد خلافات مجلس الحرب وانتقادات سموتريتش.

كان قد طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مسئول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة في مقر الوزارة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واطلع الوزير المالكي، بوريل على العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع، ما أدى لارتقاء آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، بشكل يترافق مع تجويع وتهجير وإبادة.