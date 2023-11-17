عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن الأحداث في مستشفى الشفاء

حركة حماس - ارشيفي
حركة حماس - ارشيفي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي - والذي تحوّل إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها دبابات الاحتلال وقناصته - من جرائم فاقت كل تصوّر. 

وأشارت الحركة في بيان لها الي ان قوات الاحتلال تمنع الوصول إلى صيدلية المستشفى لجلب الأدوية للمرضى، ووفاة العديد منهم، وسرقة لجثامين الشهداء، وفرض أوضاع كارثية من انعدام للماء والطعام والدواء، على الآلاف الموجودين في المستشفى من مرضى ونازحين وطواقم طبية؛ هو عملية إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى، تحدث تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وحملت الحركة في بيانها الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في مستشفى الشفاء.

واتمت الحركة بيانها  : كما نحمل بايدن مسؤولية الجرائم الوحشية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزّل الذين يتعرّضون للإبادة في كافة مناطق قطاع غزة، بغطاء ودعم من الإدارة الأمريكية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بسبب الأسعار.. مفاجأة غير سعيدة لسوق السجائر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

إجراء رادع لمنع البناء على الأراضي الزراعية

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

موضوعات متعلقة

قيادي في حركة حماس يكشف هدف الاحتلال الإسرائيلي من تدمير المستشفيات

حركة حماس تفند مزاعم الاحتلال بالعثور على أسلحة وعتاد بمجمع الشفاء الطبي

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

جريمة بشعة.. 140 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين بحي الزيتون

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن

الصحة العالمية: نحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ