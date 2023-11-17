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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة في غزة

ارشيفي
ارشيفي

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر مجمع الشفاء ثكنة عسكرية لعملياتها.

مشيرا إلى أن مجمع الشفاء الطبي تحول لسجن كبير والاحتلال يستخدم الموجودين فيه دروعا بشرية.

كما حذر الناطق باسم الصحة في غزة من كارثة صحية كبيرة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تكدس القمامة، مطالبا بفتح ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مجمع الشفاء

وأشار الي ان الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتوفير كل الاحتياجات لمستشفى الشفاء وفق القانون الدولي، مشددا علي انه إذا لم يتم توفير ممر إنساني لمجمع الشفاء فقد نشهد العشرات من حالات الوفاة يوميا.

وأوضح ان هناك ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص داخل مجمع الشفاء الطبي حاليا.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت محطات الأكسجين وخطوط المياه الخاصة بمجمع الشفاء، مبينا أن هناك شح كبير في الطعام والمياه داخل مجمع الشفاء الطبي.

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