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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلينجهام يحقق جائزة الفتى الذهبي من توتو سبورت الإيطالية

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

حقق الإنجليزي جود بيلينجهام، هدّاف ريال مدريد الإسباني الجديد، جائزة «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب صاعد في عام 2023 من مجلة «توتو سبورت» الإيطالية، اليوم الجمعة.

واحتفى «ريال مدريد»، عبر موقعه على الإنترنت، بإنجاز بلينجهام (20 عاماً)، بعد حصوله على أغلبية أصوات 50 صحافياً رياضياً، وسيتسلم الجائزة في حفل، في تورينو، يوم الرابع من ديسمبر المقبل.

واحتلّ بيلينجهام المركز الثاني في آخِر نسختين لجائزة «الفتى الذهبي»، خلف ثنائي «برشلونة» بيدري وغابي.

وأضاف بيلينجهام هذا الإنجاز إلى جائزة «كوبا» لأفضل لاعب صاعد، خلال الحفل الأخير للكرة الذهبية؛ تقديراً لانطلاقته الرائعة في موسمه الأول مع «ريال».

وسجل بلينجهام 13 هدفاً في 13 مباراة مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي منذ انتقاله من «بوروسيا دورتموند» الألماني، هذا الموسم، وتفوّق على 24 مرشحاً؛ من بينهم زميله التركي أردا غولر الذي لم يلعب حتى الآن مع «ريال» بسبب الإصابات.

وسبق أن فاز بالجائزة نفسها ليونيل ميسي، وسرخيو أغويرو، وكيليان مبابي، وسيسك فابريغاس، وجواو فيلكس، وإرلينغ هالاند.

وقال بيلينجهام، بعد الإعلان عن فوزه: «أودُّ أن أشكر كل من صوّت لي، أُقدّر هذا كثيراً، جزيل الشكر لكل من أسهم في رحلتي حتى الآن، برمنجهام ودورتموند، والآن ريال مدريد، بعد تسلم هذه الجائزة الجميلة أودّ أن أتخطى حدود قدراتي، وأتطلع إلى مزيد من الجوائز».

كما نالت الكولومبية ليندا كايسيدو (18 عاماً)، لاعبة «ريال مدريد»، جائزة «الفتاة الذهبية».

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