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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 5000 طفل..ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 12 ألف شهيدا

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 3750 منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وذكر المكتب الحكومي في غزة في بيان له ان عدد الشهداء تجاوز 12 ألفاً بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

وأشار الإعلامي الحكومي بغزة الي ان الاحتلال يستهدف المستشفيات بهدف حرمان الفلسطينيين من الخدمة الصحية ما يدفعهم إلى التهجير.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة قد أكد ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر مجمع الشفاء ثكنة عسكرية لعملياته، ممشيرا الي ان مجمع الشفاء الطبي تحول لسجن كبير والاحتلال يستخدم الموجودين فيه دروعا بشرية.

كما حذر الناطق باسم الصحة في غزة من كارثة صحية كبيرة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تكدس القمامة، مطالبا بفتح ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مجمع الشفاء.

وأشار الي ان الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتوفير كل الاحتياجات لمستشفى الشفاء وفق القانون الدولي، مشددا علي انه إذا لم يتم توفير ممر إنساني لمجمع الشفاء فقد نشهد العشرات من حالات الوفاة يوميا.

وأوضح ان هناك ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص داخل مجمع الشفاء الطبي حاليا.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت محطات الأكسجين وخطوط المياه الخاصة بمجمع الشفاء، مبينا أن هناك شح كبير في الطعام والمياه داخل مجمع الشفاء الطبي.
 

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