6 قوافل لواعظات الأوقاف حتى 31 ديسمبر

تطلق وزارة الأوقاف ست قوافل دعوية للواعظات بدءًا من الجمعة القادمة 24 نوفمبر 2023م، حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2023م، وذلك على النحو التالي :

1. الجمعة 24 نوفمبر (محافظة الإسكندرية) .

2. الجمعة 1 ديسمبر (محافظة المنوفية) .

3. الجمعة 8 ديسمبر (محافظة القاهرة) .

4. الجمعة 15 ديسمبر (محافظة المنيا) .

5. الجمعة 22ديسمبر (محافظة الجيزة) .

6. الجمعة 29 ديسمبر (محافظة الدقهلية) .



وستشمل هذه القوافل دروس السيدات، والبرنامج التثقيفي للطفل، وإقامة المقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقوافل الواعظات على مستوى الجمهورية.