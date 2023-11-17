عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع تكشف مشاكل إسرائيل في ندرة السكان وقلة الإنجاب.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم اجتماع، أن أطماع إسرائيل لا تتوقف عند فلسطين فقط، بل لديها مخطط كبير تسعى لتحقيقه في المنطقة.

وأضافت هالة منصور خلال لقائها عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه إذا فرضت علينا الحرب سننتصر ولن يهزمنا أحد، موضحة أنه بعد عملية طوفان الأقصى ونجاح المقاومة الفلسطينية في خطتها، أدى إلى هجرة العديد من المستوطنين إلى أوروبا وأمريكا.

وأشار إلى أن إسرائيل ستختفي بعد مرور 150 عاما من احتلالها فلسطين، حيث ستعاني من مشاكل في ندرة السكان، وقلة الإنجاب، مما يسهل القضاء عليها.

 لا يمكن للباطل أن يستمر

وأكملت: لا يمكن للباطل أن يستمر للنهاية، وما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي تعد إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، كما أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين من غزة، حتى تتيح المجال للمستوطنين لكي يمرحوا في غزة، وهذا الأمر لن يتحقق.

وأوضحت أن إسرائيل عبارة عن أشلاء قادمة من دول مختلفة لتحقيق مسمى «أرض المعياد»، ونهايتها أوشكت على الاقتراب، مؤكدة أن الإسرائيليين أناس مطردين من الخارج، وهم مثل الداء الذي لا يمكن شفائه إلا ببتره. 

إسرائيل السكان الدكتورة هالة منصور حقائق واسرار مصطفى بكري الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"

الكرملين: فنلندا تختار طريق المواجهة مع روسيا من دون مبرر

أفضل بديل للزيرو.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة| فيديو

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ھ- 2024م| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

فيديو

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ