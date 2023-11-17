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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي على استقبال المصابين

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الشكر لمصر والقيادة السياسية والرئيس السيسي على الدعم الكبير والرعاية الصحية التي تقدم للمرضى والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأنه على مدار يومين كان يزور مستشفيات الجرحى والمرضى في القاهرة، من ثم انتقل لزيارة ميدانية في شمال سيناء، وقابل المحافظ، ومن ثم زيارة لمعبر رفح لمتابعة سير العمل عن كثب ودخول الفلسطينيين والمصابين مع الأجانب. 

سفير فلسطين في القاهرة يتحدث عن مصر 

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه تم تقديم الشكر للسلطات المصرية المختصة على كل ما تقوم به لتسهيل الدخول للمصابين ممن فقدوا وثائقهم وجوازات سفرهم في إطار قطاع غزة وما يشهده، ويوجد مسؤول في السفارة يعطي وثيقة دخول للمصابين للدخول إلى مصر من جانب، ومن جانب آخر تم الاستماع لكافة الجرحى والمصابين والمرضى في 3 مستشفيات في سيناء (الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد)". 

وتابع: "كل الشكر والتقدير للطواقم الطبية والتمريض هناك، إذ أن الجرحى والمرضى يشعرون بارتياح كبير، وأنهم بين أهاليهم وكأنهم في فلسطين، كما أنه لامس خلال حديثه مع الجرحى والمرضى أن هناك علاقة أخوية ودية بين الجريح والمريض والطبيب، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ فترات طويلة، وهو ما يعكس حجم الحميمية والودية في العلاقة".

وشدد على ضرورة الشكر لكافة الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات المصرية ولوزير الصحة المصري الذي يتابع عن كثب الأوضاع في المستشفيات، "لازم نشكر الرئيس السيسي تاني على توجيهاته ورعايته لكل المصابين". 

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