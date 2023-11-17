مدير حملة الرئيس السيسي: العملية الانتخابية التعددية مفيدة للحاضر والمستقبل

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على مزاعم البعض بأن هناك مواءمات في الانتخابات الرئاسية الحالية، وأنها لن تكون بقوة نظيرتها في الدول الكبيرة المتقدمة، قائلًا إن هذا طرح غير سليم لا شكلًا ولا موضوعًا، فهناك دستور، يؤكد أن مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات، وبعدها يتم الإعلان عن الانتخابات، ويحدث كثيرًا ترشح الرؤساء الحاليين في دول العالم للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الانتخابات جادة والمرشحين موجودين، وربما يكون هناك حظوظ أكثر من غيرها، فنحن أمام مرشح لديه تجربة وخبرة ومقومات ومؤهلات شخصية، ربما تمنحه الميزة الأفضل.

وذكر "فوزي" أن العملية الانتخابية التعددية مفيدة الآن ومفيدة للمستقبل، ولا بد من وجود الانتخابات، وليس من المفيد أبدًا، ان يتنازل أو يرفض أحد وجود الانتخابات.