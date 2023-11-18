نادر السيد: أحيي مجلس الزمالك على القرارات التربوية وهذه رسالتي لـ محمد صبحي

قال نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يؤيد قرارات مجلس إدارة الزمالك التربوية، فيما يخص الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.



وأشار نادر السيد فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك إلى أنه يعتبر أن الثلاثي هم من اتخذوا قرار العقوبة، لأنهم من قاموا بالخروج من المعسكر وبالتالي تسببوا في العقوبات التي أصدرها مجلس الإدارة.



وشدد نادي السيد على أن مجلس الإدارة لا يتمنى عقاب أي لاعب، لكن ما قام به الثلاثي كان يستحق العقاب.



ووجه نادر السيد رسالة محمد صبحي قائلًا:"أنت حارس مميز، يجب أن تحترس لتصرفاتك ولا تهدر الوقت في العقوبات والإيقافات"



وأثنى نادر السيد على قرار مجلس الإدارة باستمرار معتمد جمال كمدير فني، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تحسين نتائج الزمالك القادمة.



وأشاد نادر السيد بمستوى مصطفى شلبي في مباريات الزمالك الأخيرة، مؤكدًا أنه سيلمع بشكل أكبر الفترة القادمة، لأن الزمالك بيئة تساعد على التألق والإبداع.