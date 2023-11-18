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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| ازاي تكسب حبيبك

برج الميزان
برج الميزان

 يتميز مواليد برج الميزان بالإخلاص في الصدقات والذكاء المهني والوقوف جنب الآخرين في الازمات وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

نستعرض لكم توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

أنت تؤمن بجمال العقل
وتمتع بحياة حب جيدة حيث تغمر شريك حياتك بالعناية والمودة وتواجه تحديات جديدة على الصعيد المهني لضمان تحقيق النمو الوظيفي ولن تزعج أي مشكلة كبيرة حياتك العاطفية اليوم وستكون بصحة جيدة.


برج الميزان على الصعيد العاطفي

 

حياتك العاطفية جيدة وخالية من المشاكل الكبيرة وفي حين أنك تحتاج إلى أن تكون حساسًا لمتطلبات الحبيب، فمن الجيد أن تكون متكيفًا وتجنب الحجج والاتهامات في العلاقة اليوم و خطط لعطلة نهاية أسبوع رومانسية حيث يمكنك الاستمتاع بالمغامرات.

وهذا سوف يعزز السندات و شريكك يحب الاهتمام وتحتاج إلى التأكد من تقديم الرعاية المناسبة له و قد تواجه المرأة المتزوجة مشاكل في منزل الزوج ويجب معالجتها من خلال المناقشات.

توقعات برج الميزان مهنيا

كن صادقا كالعادة وهذا سيساعدك على الحصول على زيادة في الراتب وقد يسافر متخصصو تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج لأسباب وظيفية.

يجب أن تكون حريصًا على استرضاء العميل، خاصة من الخارج لتثبت همتك و تعامل مع جميع المهام الحاسمة بثقة.

سيكون لدى بعض موظفي المكاتب الحكومية تغيير في الموقع بينما سيعمل المحامون والأكاديميون والقضاة وموظفو الاستقبال والمصرفيون ساعات عمل إضافية و لا تدخل في القيل والقال أو السياسة في المكتب وابتعد عن الأعمال الدرامية المكتبية، وامتلك أيضًا تواصلًا قويًا مع كبار السن.

توقعات برج الميزان ماليا

تعامل مع المال بذكاء حيث ستحصل على الثروة من مصادر مختلفة وسيحقق الاستثمار السابق عائدًا جيدًا وقد يدفعك هذا إلى القيام باستثمارات إضافية في سوق الأوراق المالية والتداول.

سوف يرث بعض الميزان ممتلكات عائلية وسيقوم رجال الأعمال بتسوية المستحقات المعلقة منذ فترة طويلة وستكون هناك حاجة ملحة للمال داخل الأسرة ويتوقع منك تقديم مساعدة مالية.

توقعات برج الميزان صحيا

فكر في زيارة الطبيب عندما لا تكون صحتك في حالة جيدة وتأكد من أنك مستعد تمامًا عند الذهاب إلى الأماكن الباردة و احزم ملابسك الشتوية وحافظ على دفئك، فقد تصاب بالفيروس ولا تفوت الأدوية ومن المتوقع أن يكون كبار الميزان حذرين بشأن مشاكل التنفس.

ستكون الحمى الفيروسية وآلام المفاصل والتهاب الحلق والصداع شائعة بين مواليد برج الميزان اليوم.

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