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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن مصرع جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي على يد كتائب القسام

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت حسابات تابعة للمقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" ولبنان "حزب الله" عبر تطبيق "تليجرام" أن جنرالاً كبيرًا في جيش الاحتلال يدعى دانئيل شيوعا، لقى مصرعه إثر استهدافه من قبل طائرة "زواري" التابعة لكتائب القسام.

وأشارت إلى أن شيوعا، وهو قائد فرقة التدخل السريع بالجيش، وأكثر من 30 جنديًا بين قتيل وجريح، استهدفتهم الطائرة الانتحارية أثنار تجمعهم ببيت لاهيا في قطاع غزة.

ولم يتسن لـ"صدى البلد" التأكد من هذه الأنباء؛ إذ أن جيش الاحتلال لم يعلن رسميًا عن مقتل أحد من قواته خلال الساعات الماضية، خاصة وأنه يحمل رتبة كبيرة مثل شيوعا.

في سياق منفصل، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الجمعة، أن إسرائيل قتلت 51 شخصًا داخل مجمع الشفاء الطبي منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأربعاء الماضي.

وأضاف البرش لوكالة أنباء العالم العربي: "صباح الجمعة تمت مواراة  3 جثامين الثرى، كما توفي الطفل الرابع من الأطفال الخدج، وأصبح عددهم 35، كما أن هناك 5 أطفال خدج في حالة إعياء شديد، ويُتوقع وفاتهم في أي لحظة".

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وتابع: "ما زال الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الماء والغذاء، كما أن المرضى المتواجدين في العناية المركزة يموتون المريض تلو الآخر".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "الجيش الإسرائيلي يصول ويجول داخل المستشفى، ويقتحم جميع الأقسام، وهو يعمل الآن داخل قبو المستشفى، كما انقطع تواصلنا مع مركز الحروق بالمستشفى".

وأضاف: "الواقع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، لا مياه، ندخل المياه المالحة، ويضطر النازحون للتنقل من مبنى لمبنى للحصول عليها".

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