الاحتلال يشن أحزمة نارية عنيفة بمحيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة| فيديو

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عدة أحزمة عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية تتركز في المنطقة الشمالية من القطاع وفي محيط المستشفى الإندونيسي.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الجمعة، أن إسرائيل قتلت 51 شخصاً داخل مجمع الشفاء الطبي منذ اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى الأربعاء الماضي.

وأضاف البرش لوكالة أنباء العالم العربي: "صباح الجمعة تمت مواراة 3 جثامين الثرى، كما توفي الطفل الرابع من الأطفال الخدج، وأصبح عددهم 35، كما أن هناك 5 أطفال خدج في حالة إعياء شديد، ويُتوقع وفاتهم في أي لحظة".



وتابع: "ما زال الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الماء والغذاء، كما أن المرضى المتواجدين في العناية المركزة يموتون المريض تلو الآخر".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "الجيش الإسرائيلي يصول ويجول داخل المستشفى، ويقتحم جميع الأقسام، وهو يعمل الآن داخل قبو المستشفى، كما انقطع تواصلنا مع مركز الحروق بالمستشفى".