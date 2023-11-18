دخول 3 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر وقود إلى غزة في التاسعة صباحا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، عن دخول 3 شاحنات محملة بـ 129 ألف لتر من الوقود إلى غزة في الساعة التاسعة صباح اليوم.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، أعلنت انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات بقطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية.

خدمات الاتصالات

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أفادت بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.