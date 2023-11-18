نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على توجيه رسالة ضرورية للأطباء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى زكي و التي أتمت عامها الـ 47 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها فهي من النجمات اللاتي تحافظ على رشاقتها وجمالها.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا جدية للفنانة الشابة أميرة أديب خلال حضورها حفل زفاف أبن عمها عمرو أديب.

تعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض متلازمة القولون العصبي تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للإعلامية لميس الحديدي خلال حضورها حفل زفاف نجل زوجها عمرو أديب مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء.