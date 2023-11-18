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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

زفاف نجل عمرو أديب
زفاف نجل عمرو أديب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على توجيه رسالة ضرورية للأطباء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك.

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة منى زكي و التي أتمت عامها الـ 47 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها فهي من النجمات اللاتي تحافظ على رشاقتها وجمالها.

بفستان لافت .. أميرة أديب تشعل حفل زفاف نجل عمها

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا جدية للفنانة الشابة أميرة أديب خلال حضورها حفل زفاف أبن عمها عمرو أديب.

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

تعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض متلازمة القولون العصبي تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما.

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للإعلامية لميس الحديدي خلال حضورها حفل زفاف نجل زوجها عمرو أديب مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

إطلالة لميس الحديدي عمرو أديب علاج متلازمة القولون العصبي أميرة أديب حفل زفاف منى زكى جمال شعبان

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