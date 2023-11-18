مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة | تفاصيل

يترقب عشاق الكرة العالمية، خاصةً البطولات الأوروبية والأفريقية، مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة يورو 2024.
ونستعرض لكم مباريات اليوم السبت خلال السطور التالية:
التصفيات المؤهلة يورو 2024:
- فرنسا وجبل طارق الساعة 21:45 مساء.
- هولندا وأيرلندا الساعة 21:45 مساء
- سويسرا وكوسوفو الساعة 21:45 مساء
- أرمينيا وويلز الساعة 4 عصرا
التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:
- السنغال وجنوب السودان الساعة 9 مساء
- النيجر وتنزانيا الساعة 6 مساء
- جنوب إفريقيا وبنين الساعة 3 عصرا
تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.