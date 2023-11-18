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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة | تفاصيل

صدى البلد

يترقب عشاق الكرة العالمية، خاصةً البطولات الأوروبية والأفريقية، مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة يورو 2024.

ونستعرض لكم مباريات اليوم السبت خلال السطور التالية:

 التصفيات المؤهلة يورو 2024:

- فرنسا وجبل طارق الساعة 21:45 مساء.

- هولندا وأيرلندا الساعة 21:45 مساء

- سويسرا وكوسوفو الساعة 21:45 مساء

- أرمينيا وويلز الساعة 4 عصرا

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026:

- السنغال وجنوب السودان الساعة 9 مساء
- النيجر وتنزانيا الساعة 6 مساء

- جنوب إفريقيا وبنين الساعة 3 عصرا


تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التصفيات الأفريقية البطولات الأوروبية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 بطولة يورو 2024 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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