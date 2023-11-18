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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

42 حزبا ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.. اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ينظم، اليوم، تحالف الأحزاب المصريه الذي يضم 42 حزب سياسي مؤتمرا كبيرا بقاعة الأزهر للمؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف أن هذا المؤتمر ينظمه ويرعاه حزب إرادة جيل باسم تحالف الاحزاب المصرية باعتبار ان الحزب هو مؤسس هذا التحالف.

 وقال النائب تيسير مطر إن هذا المؤتمر سوف يحضره أكثر من 70 رئيس حزب ووفد كبير من تنسيقيه شباب الأحزاب والساسيين وعدد من نواب البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ وبعض رؤساء النقابات المهنيه والعماليه والشخصيات العامه ورجال الاعلام والصحافه ووفد من كتلة نواب الشعب.

 وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس حزب اراده جيل والمتحدث الاعلامي باسم التحالف ان هذا المؤتمر هدفه هو الدعوه والحشد وحث الناخبين على المشاركه في الانتخابات التي ستجرى يوم 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري لانتخاب والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي ان النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده الجيل وامين عام التحالف قرر قيام 20000 شاب، من اعضاء امانه الشباب بالحزب وايضا امانات الشباب باحزاب التحالف بالبدء في حمله كبرى في جميع محافظات مصر تحت عنوان انزل شارك السيسي رئيسي

 والهدف منها هي الدعوه الى اكبر حشد في هذه الانتخابات المقبله وتوجيه رساله الى العالم كله بان الشعب المصري وفي المقدمه الشباب حريصون على المشاركه في انتخابات رئاسه الجمهوريه وتوجيه رسالة عن مدى اهتمام الشعب المصري وخاصه الشباب بهذه الانتخاب.

واشار الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب ارادة جيل والمتحدث الاعلامي باسم التحالف ان مؤتمر الحزب غدا بقاعه الازهر للمؤتمرات تم الاعداد له من خلال من خلال لجنه تحت اشراف النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وامين عام حزب ارادة جيل وتولى رئاستها البرلماني السابق ونائب اول رئيس الحزب رجب حميده وعضوية النائب ماجد السيد واللواء محسن الفحام واحمد نصار امين شباب الحزب والدكتوره الفت رفيق امينه مراه ولبنى الديب ومشاركة قوية من جانب كمال حسانين رئيس حزب الريادة وامين تنظيم تحالف الاحزاب المصرية الذى قام بمجهود كبير.

السيسي تحالف الأحزاب تحالف الأحزاب السياسية مجلس النواب البرلمان صدى البلد

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