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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت سد جبل أولياء جنوب الخرطوم

صدى البلد

وجه الجيش السوداني، اليوم السبت اتهاما إلى قوات الدعم السريع بتدمير سد جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

ونشر الجيش السوداني بيانا مقتضبا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قال فيه "مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب القصف المدفعي  من قبل المليشيا المتمردة الإرهابية على مواقعنا بجبل أولياء  فجر اليوم في تدمير جسر خزان جبل أولياء".

واختتم الجيش السواني بيانته بالقول "الخزي والعار للمرتزقة والمتمردين".

ودخلت الحرب في السودان شهرها السابع، حيث اندلعت في منتصف أبريل الماضي بين الجيش والدعم السريع، التي ترتكب انتهاكات مروعة بحق المواطنين السودانيين، كان آخرها ارتكاب جرائم اغتصاب وتطهير عرقي بحق سكان ولاية غرب دارفور.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع سد جبل أولياء تدمير سد جب الخرطوم جرائم اغتصاب ولاية غرب دارفور

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