انطلاق مؤتمر القضايا الإنسانية السودانية بالقاهرة

انطلق اليوم السبت، بالقاهرة، مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان لمناقشة الأزمة السودانية الإنسانية إثر القتال بين قوات الجيش السوادني وميليشيا الدعم السريع.

وافتتحت زهراء حيدر رئيس مؤسسة وعي السودانية، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، فعاليات مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان بكلمة وجهت فيها الشكر لمصر وحكومتها والدول الأفريقية لاستضافة السودانيين اللاجئين في بلادهم.

وطمأنت حيدر شعب السودان بأن ذلك القتال سينتهي وسيعود الجميع إلى بلادهم قريباً.



وقالت حيدر إنه بعد ٧ اشهر من القتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع قتل نحو ١٠ الاف شخص ونزح ١٠ ملايين سوداني من منازلهم وبلادهم.

ولفتت حيدر إلى أن المؤتمر يهدف إلى التوصل بواسطة المنظمات السودانية وبمشاركة ١٠٢ من ممثلي المنظمات العالمية والامم المتحدة إلى حلول جذرية للأزمة.