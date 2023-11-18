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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إفريقيا تقترب من خمس سكان العالم 2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً في 18 نوفمبر بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي ويوافق يوم السبت 18 / 11 / 2023 والذي بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا"

الإحصاء: البرازيل تتصدر دول البريكس في تحويلات المصريين من الخارج لعام 2022/2021

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وفيما يلى أهم المؤشرات عن قارة إفريقيا : 
 أولاً: عدد السكان بقارة إفريقيا عام 2023
1. يبلغ عدد سكان قــــــارة إفريقيـــا (1.460) مليار نسمة بما يمثل 18.1% من سكان العالم الذي يبلغ (8,045) مليــــار نسمة في 18/11 عام 2023.
2. من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.709) مليار نسمة عام 2050 بزيادة سكانية قدرها 1.664مليار نسمة مقارنة بعام 2023 ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر من الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2023 - 2050).
3. وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.6%) من سكان العالم مقابل (18.1%) عام 2023 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال عام 2050. 4. تحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 223.8 مليون نسمة حيث تمثل 15.3% من جملة عدد سكان افريقيا و2.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 6 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان. 5. تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 126.5 مليون نسمة حيث تمثل 8.7% من جملة عدد سكان افريقيا و1.6% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 11 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.
6. تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان افريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.
7. تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 102.2مليون نسمة حيث تمثل 7.0% من جملة عدد سكان افريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 15 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.
8. تحتل جنوب افريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 60.4 مليون نسمة حيث تمثل 4.1% من جملة عدد سكان افريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 24 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان. ثانياً: أهم المؤشرات الديموجرافية لسكان قارة إفريقيا في 2023
‌أ. معدلات المواليد والوفيات : 
1. وفقاً لمعدل المواليد سجلت النيجر وتشاد والصومال المراتب الأولى في معدلات المواليد وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وبلغ معدل المواليد بهذه الدول (46.86، 39.85، 37.71) مولود لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت النيجر أعلى معدل مواليد بالقارة.  
2. وفقاً لمعدل الوفيات فقد سجلت دولة (إفريقيا الوسطى) بإقليم وسط افريقيا (11.51 حالة وفاة لكل 1000 من السكان) وهو اعلى معدل على مستوى افريقيا وجاءت في الترتيب 17 بين دول العالم. ‌ب. معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة)2023 
1. احتلت الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطي وسيراليون أعلى معدلات لوفيات الرضع بأقاليم القارة الإفريقية عام 2023 وبلغ المعدل بهذه الدول (85.06، 81.74، 72.3) لكل 1000 مولود حي وتسجل الصومال أكبر معدل وفيات رضع بالقارة الأفريقية.

النظم الإيكولوجية لجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التنمية الاقتصادية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التنمية المستدامة في أفريقيا

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